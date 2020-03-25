Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin karantina açıklaması herkesi şaşkına çevirdi!

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncuları, koronavirüs sebebiyle sette kalabalık ortamda çalıştıklarını dile getirerek isyan etmişti. Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin "Setleri durdurun" çağrısı sonuç vermiş, ekip geçen günlerde sete ara vermişti.

HAYRANLARIYLA CANLI YAYINDA BULUŞTU

Günlerini evde geçiren Eda Ece, bugün Instagram hesabından canlı yayın açtı. Pek çok meslektaşının aksine evde keyfinin yerinde olduğunu dile getiren Ece, "Ben zaten setten eve evden sete giden bir insanım. Partilerde olmayı sevmem, karantina bana bu yüzden zor geçmiyor" dedi.

Ayrıca oyuncu, kendi komedi dizisini çekmek istediğini, Gupse Özay'dan bu konuda destek aldığını belirtti.