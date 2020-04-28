Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!

Yasak Elma dizisinin sete ara vermesiyle sosyal medya paylaşımlarına hız veren Eda Ece, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Ece, mavi elbiseli bahçe paylaşımına "Bütün yaz evin bahçesinde bu şekilde oturacağız gibi duruyor. Oysa bu yaz ile ilgili ne hayallerim vardı. Neyse en azından onlar suya düştü..." mesajını yazdı. Güzel oyuncuya binlerce beğeni geldi.

Öte yandan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmıştı. İkilinin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak çift, kısa bir süre sonra sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başlamıştı. Bu hamleden sonra "Buzları erittiler" şeklinde yorumlar yapılmıştı...