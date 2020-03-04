Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den yeni partneri Gökhan Alkan ile ilk kare

Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma'da Gökhan Alkan'ın hayat vereceği karakterin hikayesi belli oldu. Alkan, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı Kerim rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in hayatı eskisi gibi olmayacak.