Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den yeni partneri Gökhan Alkan ile ilk kare
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'ye yeni bir partner geliyor. Geçtiğimiz günlerde o partnere Gökhan Alkan'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı.
Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma'da Gökhan Alkan'ın hayat vereceği karakterin hikayesi belli oldu. Alkan, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı Kerim rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in hayatı eskisi gibi olmayacak.