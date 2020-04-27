Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'a barışma hamlesi!

Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, bir süredir aşk yaşıyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, önceki gün sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

İkilinin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

BUZLAR ERİDİ

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, kısa bir süre sonra sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başladı. Eda Ece'nin hamlesinin ardından Buğrahan Tuncer de sevgilisini yeniden takibe aldı. İkilinin bu hamlesi "Buzları erittiler" şeklinde yorumlandı.