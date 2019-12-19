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  3. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşkınlık yaratan öpüşme itirafı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşkınlık yaratan öpüşme itirafı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den şaşkınlık yaratan öpüşme itirafı!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' isimli YouTube programına konuk oldu.

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Eda Ece, öpüşme sahneleri hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Ece, "Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum" dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda "Öpüşmeyi sevmiyorum" şeklindeki sözleri hatırlatılan 29 yaşındaki oyuncu, "Normalde de sevmez misin öpüşmeyi?" sorusuna, "Hiç sevmem" yanıtını verdi.

"BİR PARTNERE İHTİYACIM YOK" 

Eda Ece, "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim, oynadım. Aşk oynamayı da sevmiyorum. Bir partnere, bir öpüşmeye ihtiyacım yok. Kendi kendime rollerimi sevdirdim" şeklinde konuştu.

"ROL NE GEREKTİRİYORSA ONU YAPIYORUM" 

Ünlü oyuncu, "O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum" ifadelerini kullandı.


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