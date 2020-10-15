Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den dizi setine sitemli gönderme geldi. Stoklu giden dizi, 4. sezonunda da yine ilgiyi üstünde tutmayı başarırken, çalışma temposunun yoğun olduğu ve yorgunlukların başladığı da Eda Ece’nin bir paylaşımına düştüğü küçük notla anlaşıldı.

Eda Ece, kucağında Kuzey bebek ile verdiği poza, “Gece set sabah set hayat böyle!” notunu düşerek üstü kapalı bir sitemde bulundu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çeken oyuncu, aslında Kuzey ile keyifli bir anının kısa bir videosunu çekmiş ve bir not düşmüştü. Dizide Halit Can olarak izlediğimiz Kuzey bebek, hem izleyenlerin hem de Eda Ece’nin sevgisini kazandı. Ece, adeta sette kucağında büyüyen Kuzey ile fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşmakta.

Minik Kuzey Gezer, tam 40 günlükken geldi sete ve 9 Eylül 2019 doğumlu. Küçük oyuncu gözünü neredeyse sette açtı. Tabii Eda Ece’nin kucağından da inmedi. Ona o kadar alışkın ki makyaj yapılırken Eda Ece’nin kucağında oturup sesini bile çıkarmıyor.

Eda Ece, sık sık Kuzey Gezer ile fotoğraflarını, videolarını instagram sayfasından paylaşmaya devam ediyor. Minik Kuzey’in hem Eda Ece’ye hem de setteki diğer oyunculara çok alıştığı da bu çekimlerden görülmekte. Set ortamında da çok sakin olduğu anlaşılıyor.