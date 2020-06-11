Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den alkışlanacak hareket!

20 Haziran'da 30 yaşına girecek olan oyuncu Eda Ece, doğum gününde hediye almak isteyenlerin Türk Kanser Derneği’ne bağışta bulunmasını rica etti. Ece, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hepinize merhaba. Bu sene doğum günümde Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve imkanları kısıtlı yetişkin ve çocuklara umut olmalarını istiyorum. Kanser tedavisi sürecinden geçmek yeterince zorken, bir de imkanlarınızın kısıtlı olması bu süreci çok daha zor yapıyor, lütfen desteğinizi esirgemeyin.

Kampanya doğum günü tarihim olan 20 Haziran'a kadar açık kalacak.⁣ Gönlünüzden gelen neyse o az yada çok.Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok.Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz,çok sevinirim.İyi ki doğdun der annem ama benim doğmam değil önemli olan,bu hayatta birbirimize destek olmak.

Kampanyanın linkini profilime bırakıyorum. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."