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  • Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi!
25 Ekim 2020 Pazar 17:49 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile gündemden düşmeyen Eda Ece, yeni doğan yeğeniyle bir pozunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. İki ablası olan Eda Ece'nin kendisi bekar ama ablaları evli ve Eda Ece'nin 3. yeğeni de bir kaç ay önce dünyaya geldi.

Pis Yedili dizisiyle dikkatleri çeken ve daha sonra farklı dizilerde rol alsa da Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteri ile büyük bir kitleye sahip olan Eda Ece, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi.

Oyuncunun hesabını takip edenler, hem Yasak Elma dizisiyle ilgili pek çok bilgi ediniyor, hem de oyuncunun eğlenceli videoları, set arkasında yaşanan anlardan kısa görüntülerle karşılaşıyor.

Eda Ece, son olarak minik yeğeni ile verdiği pozu takipçileri ile paylaştı. Ada Ece ve Esra Ece isimli ablaları var oyuncunun. Son olarak bir erkek yeğeni daha olan Ece’nin bundan sonraki umudu kız yeğen sahibi olmak.

Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum #nephewlove

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