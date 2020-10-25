Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi!

Pis Yedili dizisiyle dikkatleri çeken ve daha sonra farklı dizilerde rol alsa da Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteri ile büyük bir kitleye sahip olan Eda Ece, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece yeni doğan yeğeniyle ilk pozunu verdi.

Oyuncunun hesabını takip edenler, hem Yasak Elma dizisiyle ilgili pek çok bilgi ediniyor, hem de oyuncunun eğlenceli videoları, set arkasında yaşanan anlardan kısa görüntülerle karşılaşıyor.

Eda Ece, son olarak minik yeğeni ile verdiği pozu takipçileri ile paylaştı. Ada Ece ve Esra Ece isimli ablaları var oyuncunun. Son olarak bir erkek yeğeni daha olan Ece’nin bundan sonraki umudu kız yeğen sahibi olmak.

Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum #nephewlove