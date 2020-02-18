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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den romantik paylaşım

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den romantik paylaşım

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den romantik paylaşım

Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile doludizgin aşk yaşamaya devam ediyor.

Anadolu Efes’te forma giyen Buğrahan Tuncer, son olarak sevgilisi Eda Ece'yle verdiği bu pozu Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı. Tuncer, fotoğrafa ingilizce olarak “Favori insanım” notunu düştü.

Eda Ece de o paylaşımı kendi sayfasında yayınladı. Çift, mutlu ilişkileriyle bir kez daha parmak ısırttı.


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