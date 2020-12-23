Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'le aynı eve taşındı

Oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geçtiğimiz Mart ayında pandemide getirilen sokağa çıkma yasağını birlikte geçirmişti.



Çift yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatile çıkmıştı. 2 yıldır aşk yaşayan çift tatil dönüşü ayrıldıklarını açıklamıştı. Ancak Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ilişkilerine yeni bir şans verme kararı aldı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, ilişkilerinde yeni bir adım attı.

Mustafa Üstündağ’ın haberine göre, ünlü çift aynı eve taşındı. İkili, Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyecek. Ünlü çiftin aynı eve çıkması ‘Evlilik yakındır’ yorumlarını beraberinde getirdi.