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  3. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sete dönemeyince sevgilisiyle tatile çıktı
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sete dönemeyince sevgilisiyle tatile çıktı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sete dönemeyince sevgilisiyle tatile çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle setlere ara verildiği için bir süredir evde karantinada olan oyuncu Eda Ece, seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte bugün Bodrum'a tatile gidiyor.

29 yaşındaki oyuncunun rol aldığı dizi, corona virüs nedeniyle erkenden sezon finali yapmış ve tüm ekip karantinaya girmişti. Ece, bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.

TATİL BAŞLADI

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tuttu. Bodrum’da ev kiralayan sevgililer, ağustos ayına kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul’a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek. Ünlü oyuncu tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girip yeni sezon için hazırlanacak.

OTOMOBİLLE YOLCULUK

Bu arada çift, Bodrum’a otomobilleriyle gitmeyi tercih etti. Çünkü Ece’nin, Pomeranian cinsi köpeği ‘Pluto’yu uçağın kargo bölümüne vermeye gönlü razı olmadı.

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