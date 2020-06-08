Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sete dönemeyince sevgilisiyle tatile çıktı

29 yaşındaki oyuncunun rol aldığı dizi, corona virüs nedeniyle erkenden sezon finali yapmış ve tüm ekip karantinaya girmişti. Ece, bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.

TATİL BAŞLADI

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tuttu. Bodrum’da ev kiralayan sevgililer, ağustos ayına kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul’a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek. Ünlü oyuncu tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girip yeni sezon için hazırlanacak.

OTOMOBİLLE YOLCULUK

Bu arada çift, Bodrum’a otomobilleriyle gitmeyi tercih etti. Çünkü Ece’nin, Pomeranian cinsi köpeği ‘Pluto’yu uçağın kargo bölümüne vermeye gönlü razı olmadı.