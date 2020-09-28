Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece seçememiş ama ‘Ne giyse yakışır’ dedirtti. Sosyal medyayı etkin kullanan güzel oyuncu paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eda Ece'nin eğlenceli, samimi, doğal paylaşımları, takipçilerini de hayli mutlu ediyor.

Kimi zaman izleyenleriyle instagram’dan dertleşen oyuncu, kimi zaman da en keyifli anlarını paylaşıyor. Sette kamera arkası pek çok video ve fotoğraflarla da izleyenlerin ilgisini ve merakını hep arttırıyor. Oyuncunun hayran kitlesi de bu durumdan hayli memnun.

Eda Ece, son olarak yaptığı bir başka paylaşımla ise hem gülümsetti hem de hayranlarının övgü dolu yorumlarını aldı. Ece, gittiği bir yerde kulisten fotoğraflarını çekti.

Ece’nin kıyafet seçmekte zorlandığı, çok kararsız biri olduğunu anlattığı aşağıdaki paylaşımı, kendisi pek beğenmese de hayranlarının büyük beğenisini aldı. İşte o paylaşım:

Seçemedim! Zaten ben hiçbir şeyi seçemem kolay kolay, kararsız biriyim, düşüncelerim hızlı değişir. İkizler işte, Keşke yengeç olsaydım, bir günle kaçırdım. neyse kulisten selam!