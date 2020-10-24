Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece rahatsızlandı! Koronavirüs açıklaması
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle seyircinin gönlüne taht kuran oyuncu Eda Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Her anını hayranlarına sosyal medya hesabından yayınlayan, setten sık sık paylaşım yapan Eda Ece, son olarak hastalandığını açıkladı. Koronavirüs olmadığını dile getiren Ece, "Hastayım ama covid değilim. Setteyim. Halim yok." dedi.
EDA ECE KİMDİR?
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.
YER ALDIĞI PROJELER
2013 Kızım İçin Tuğba Başrol
2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu
2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu
2016 Görümce Deniz Başrol
2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol
2017 Yol Arkadaşım Aysun Yardımcı Oyuncu
2018 Deliha 2 BaşrolTelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar
2003 Hayat Bilgisi Sude Konuk Oyuncu
2010 Bez Bebek Kötü Prenses Konuk Oyuncu
2011 Pis Yedili Günçiçek Başrol
2014 Beni Böyle Sev Zeyno Yardımcı Oyuncu
2015 İlişki Durumu: Karışık Elif Başrol
2018- Yasak Elma Yıldız Yılmaz Argun Bașrol