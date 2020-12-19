19 Aralık 2020 Cumartesi 16:28 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı! 'Bendeki yeri başka'
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Güzelliği ve oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü isim Eda Ece bir dergi için özel olarak verdiği pozları paylaştı. Ece, paylaşımında ‘Bendeki yeri başkadır' notunu ekledi.
Fox TV’nin fenomen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi güçlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi entrikalı bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir dergi için objektif karşısına geçen Eda Ece, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.
‘BU ÇEKİMİN BENDEKİ YERİ BAŞKA’
Birbirinden güzel pozlar veren başarılı oyuncu Eda Ece, paylaşımını ‘Bu çekimin bendeki yeri başka’ notuyla paylaştı. Ece’nin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Eda Ece'nin büyük beğeni toplayan o pozu: