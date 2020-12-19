Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı! 'Bendeki yeri başka'

Fox TV’nin fenomen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi güçlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi entrikalı bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir dergi için objektif karşısına geçen Eda Ece, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

‘BU ÇEKİMİN BENDEKİ YERİ BAŞKA’

Birbirinden güzel pozlar veren başarılı oyuncu Eda Ece, paylaşımını ‘Bu çekimin bendeki yeri başka’ notuyla paylaştı. Ece’nin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Eda Ece'nin büyük beğeni toplayan o pozu: