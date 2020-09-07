Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece makyajsız haliyle kendine hayran bıraktı. Dizide canlandırdığı Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece güzelliğiyle de şaşırttı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı makyajsız pozları büyük beğeni topladı.

İŞTE EDA ECE'NİN MAKYAKSIZ HALLERİ...

EDA ECE KİMDİR,KAÇ YAŞINDA?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.

3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı.

Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, son hâlâ başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Kıvanç Kasabalı, Sinan Eroğlu, Tuğçe Koçak, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar'ın paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol alıyor.