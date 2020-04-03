Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüsün tek faydasını anlattı!

Oyuncu Eda Ece, özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteriyle herkesin gönlüne taht kurmayı başardı. Şimdilerde karantina günlerini evde geçiren Ece, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

'CORONANIN TEK FAYDASI BU'

Ünlü oyuncu, son olarak Twitter hesabından Çin'de yaşanan bir haberi paylaşarak isyan etti. Eda Ece, "Her tür hayvanı yedikleri için gerçek hayvanseverler yıllarca Çin'i lanetledi. Neyseki bu vicdansızlık sona eriyor!!! Coronanın tek faydası bu!!! İnsan doğadan üstün değildir!!!!!!!" ifadelerini paylaştı. Ece bu sözleriyle hayranlarından binlerce beğeni aldı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öte yandan Yasak Elma dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, dizinin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili, "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz de mayısta çekimlere devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil" açıklamasını yaptı.