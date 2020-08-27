27 Ağustos 2020 Perşembe 11:57 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı! Yaptığı gönderme olay oldu
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Eda Ece, bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu. İkilinin bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine son verdikleri ortaya çıktı. Ece'nin eski aşkına yaptığı gönderme ise olay oldu...
Oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yeniden yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'da İngilizce paylaştığı şu mesajıyla da eski aşkına gönderme yaptı:
"EVRENİN hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."