Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı! Yaptığı gönderme olay oldu

Oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yeniden yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'da İngilizce paylaştığı şu mesajıyla da eski aşkına gönderme yaptı:

"EVRENİN hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."