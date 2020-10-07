Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece rol yeteneğiyle de övgüler alıyor.Zaman zaman dergilerin kapağını da süsleyen Eda Ece, bu sefer de Hello dergisi için özel pozlar verdi. Özel pozları ile dikkat çeken oyuncu, hayranlarını yine mest edecek.

“Doğaya, tüm canlılara, bilgiye saygılı oyuncu” şeklinde dergi tarafından tanıtılan Eda Ece, “Çok severek çalıştığım işlerden biri oldu, hepinizi seviyor ve teşekkür ediyorum” notuyla derginin kapağını paylaştı.

“Dünya güzelisin” diye yorum bırakan takipçileri, Eda Ece’ye birçok iltifatta bulundu. Üst üste paylaşımlar yaparak dergiyi de öne çıkartan oyuncu, binlerce beğeni de topladı.