07 Ekim 2020 Çarşamba 13:32 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle göz dolduruyor!
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece güzelliğiyle göz dolduruyor. Eda Ece, sergilediği performans ile kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. Bu dizinin kendisinde çok olumlu etkilerinin olduğunu röportajlarında her zaman anlatan Eda Ece, Yasak Elma sayesinde çok geniş kitleler tarafından tanınıyor.
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece rol yeteneğiyle de övgüler alıyor.Zaman zaman dergilerin kapağını da süsleyen Eda Ece, bu sefer de Hello dergisi için özel pozlar verdi. Özel pozları ile dikkat çeken oyuncu, hayranlarını yine mest edecek.
“Doğaya, tüm canlılara, bilgiye saygılı oyuncu” şeklinde dergi tarafından tanıtılan Eda Ece, “Çok severek çalıştığım işlerden biri oldu, hepinizi seviyor ve teşekkür ediyorum” notuyla derginin kapağını paylaştı.
“Dünya güzelisin” diye yorum bırakan takipçileri, Eda Ece’ye birçok iltifatta bulundu. Üst üste paylaşımlar yaparak dergiyi de öne çıkartan oyuncu, binlerce beğeni de topladı.