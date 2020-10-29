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  • Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı, benzerliği görenler şaştı kaldı!
29 Ekim 2020 Perşembe 17:13 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı, benzerliği görenler şaştı kaldı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı, benzerliği görenler şaştı kaldı!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak annesinin bir karesini yayınlayan Ece, annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da rol alan oyuncu Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Her hareketi takip edilen, açıklamaları gündem olan oyuncu son olarak Instagram hesabından annesinin bir karesini paylaştı. Eda Ece fotoğrafa, "Fotoğrafını koymamdan hiç hoşlanmaz ama şimdi telefonuma beraber bakarken gördük, izin verdi. Canım annem ve ilk yeğenim canım" mesajını not düştü.

Eda Ece'nin annesiyle olan benzerliği ise dikkat çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı...

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