Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece annesini paylaştı, benzerliği görenler şaştı kaldı!

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'da rol alan oyuncu Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Her hareketi takip edilen, açıklamaları gündem olan oyuncu son olarak Instagram hesabından annesinin bir karesini paylaştı. Eda Ece fotoğrafa, "Fotoğrafını koymamdan hiç hoşlanmaz ama şimdi telefonuma beraber bakarken gördük, izin verdi. Canım annem ve ilk yeğenim canım" mesajını not düştü.

Eda Ece'nin annesiyle olan benzerliği ise dikkat çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı...