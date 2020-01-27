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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Ayşegül Çınar sevgili dehşeti yaşadı: Yardım edin beni öldürecek!

Yasak Elma'nın yıldızı Ayşegül Çınar sevgili dehşeti yaşadı: Yardım edin beni öldürecek!

Yasak Elma'nın yıldızı Ayşegül Çınar sevgili dehşeti yaşadı: Yardım edin beni öldürecek!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Lila karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ayşegül Çınar, geçen hafta cuma akşamı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Etiler’de bir lokantaya gitti.

Posta'nın haberine göre; çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre; Furkan Çalıkoğlu, Ayşegül Çınar’ın üzerine içki döküp tehdit etti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalktı.

 'ERKEK ARKADAŞIM BENİ ÖLDÜRECEK'

Gizlice diğer müşterilerle konuşup "Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın" dedi. Furkan Çalıkoğlu bunun üzerine mekandan kaçtı. Çevredekiler Ayşegül Çınar’ı sakinleştirip 155’i aradı. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama ise gelmedi.


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