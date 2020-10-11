Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin maskesi olay oldu

Yasak Elma dizisine Şahika karakteriyle katılan Nesrin Cavadzade, iki sezondur izleyiciyi ekran başında kızdırmayı başarıyor. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Cavadzade, Yasak Elma’ya bambaşka bir hikaye getirirken, farklı bir yön de verdi.

Azeri kökenli bir isim olan Nesrin Cavadzade, bir kaç gün önce Azerbaycan bayrağı olan tişörtü ile verdiği pozu paylaşarak, memleketine de Türkiye’den bir selam göndermişti. Uzun yıllardır Türkiye’de olan oyuncu, pek çok film ve dizi projesinde yer aldı.

Son dönemde ise Şahika karakteri ile her ne kadar oynadığı rol sevilmese de oyunculuğuyla takdir ediliyor. Nesrin Cavadzade, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak yaptığı paylaşımda yüzündeki maskeyi görenleri şaştı kaldı. Bu yıl 57.si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne giden oyuncu, hem kıyafeti hem de maskesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade’nin hayli süslü maskesi kıyafetine uygun bir şekilde tasarlanmıştı. Pullar sallanan şık maskesi, takipçilerinden de beğeni aldı.

İşte Cavadzade’nin maskeli hali: