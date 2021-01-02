02 Ocak 2021 Cumartesi 09:26 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşka geldi
Bir dönem Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti yeni bir aşka yelken açarak 2020 en şaşırtan isimlerinden olmuştu. Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulundu. Sarmaş dolaş poz veren ünlü çift hakkında 'Aşka geldiler' yorumları yapıldı.
Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın rol aldığı entrika dolu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisi setinde tanışan ve aşk yaşayama başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti dikkat çeken isimlerden oldu.
'ALIN YAZIM'
2020'nin sürpriz çiftleri arasına yazdıran ikili sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Gökhan Alkan, Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ile verdiği pozda 'Alın yazım' anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketledi.
Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.