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  • Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade sitem etti: Ben size kırgınım
17 Ekim 2020 Cumartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade sitem etti: Ben size kırgınım

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade sitem etti: Ben size kırgınım

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem eden Cavadzade, “Ben size kırgınım” dedi.

Nesrin Cavadzade, birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un “Nesrin evleniyor” açıklamasıyla gündemdeydi. Oyuncu, önceki gün Bebek’teki bir kafede arkadaşı Serhat Şengül’le görüntülendi.

"BEN SİZE KIRGINIM"

Mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti. “Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım” diyen Cavadzade, “Niye kırgınsınız?” sorusuna “Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden” yanıtını verdi.

Oyuncu, evlilik iddiası için de “Evlenirsem zaten haberiniz olur” dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Yunan basınından ska

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