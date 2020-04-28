Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade karar aşamasında!

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda güzelliğiyle de beğeni toplayan Nesrin Cavadzade son olarak Yasak Elma dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.



Corona virüsü sonrasında kendisini ev karantinasına alan ve 45 gündür evinden çıkmayan Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok önemli bir karar aşamasına geldiğini gösterdi.

'GİDİP GELİYORUM'

Güzel oyuncu çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı ve şunları yazdı: “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum.”