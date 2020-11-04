Yasak Elma'nın Mert'i Can Nergis'ten Talat Bulut'a duygusal veda mesajı

Yasak Elma dizisinde Mert karakterine hayat veren Can Nergis’ten Talat Bulut’a duygusal veda mesajı geldi. Talat Bulut setteki veda anlarını instagram hesabından bir video olarak yayınladı. “Eğlenceli ama hüznü bende saklı unutulmayacak dakikalar” notuyla paylaşılan videoya dizinin oyuncularından Can Nergis de yorum bıraktı.

Can Nergis, şu sözlerle set arkadaşına veda etti:

“Set önünde ve arkasında; o kadar anlayışlı o kadar eğlenceli o kadar da merhametlisiniz ki… İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. Sizin gibi usta bir oyuncu ile çalışmak bana gurur verdi. İnşallah yollarımız bir gün tekrardan kesişir. Yolunuz açık olsun hocam…”

Talat Bulut ise, “Çok teşekkür ederim Can, aynı duygudayız” diyerek bu yorumuna yanıt verdi.