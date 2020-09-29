Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman'ı hiç böyle görmediniz

Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 95 bin takipçisi bulunuyor. Genç oyuncunun her paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İşte Buçe Buse Kahraman'ın paylaşımları;

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe buse kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıstır.

İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise 3. sezonunda Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Lila karakteriyle ekranlarda.