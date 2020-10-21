Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor!

Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut, Gökhan Alkan gibi ünlü isimlerin buluştuğu dizinin hikayesinde önemli değişiklikler yaşanacak. Bu değişimler bazı oyuncuların ayrılmasını da gündeme getirecek. Karakterler ile ilgili gelişmeler baş döndürücü bir hızla geliyor…

Özellikle de dizinin 85. bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak. Bu detayı Eda Ece de sosyal medya paylaşımında belirtmişti. Peki 85. bölümde neler olacak? Diziden kimler ayrılacak? Toplam 4 isim üzerinde ayrılık iddiası bulunuyor. İşte bu isimler…

İlk olarak Talat Bulut’un canlandırdığı Halit Argun karakterinin diziye veda edeceği ortaya çıkmıştı. Halit karakterine ölüm sahnesi yazıldığı biliniyor.

Bu gelişmenin ardından ikinci ayrılık iddiası ise Gökhan Alkan için geldi. Kerim karakteri ile geçen sezon kadroya dahil olan oyuncunun da Talat Bulut gibi 85. bölümde yapıma veda etmesi bekleniyor.

Bir başka iddia ise Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç’ın da ayrılacağı yönünde. 85.bölümün bu anlamda herkesi şaşırtacağı kesin gibi gözüküyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre diziden ayrılacak 4. isim de ortaya çıktı. Medyapım imzalı dizide Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın da diziden ayrılacağı belirtiliyor.