Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay koronavirüsü yendi ama...

En son Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu, sözleriyle koronavirüsün ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu da bir kez daha vurgulayan isimlerden birisi oldu…

Hastalık süreci ile ilgili yaşadıkları hakkında bilgi veren oyuncu, çok zor günler yaşadığını dile getirdi. Türkay, bu hastalıkla ilgili sevenlerini uyararak, etkilerinin kısa sürede geçmeyeceğini de söyledi.

Tuvana Türkay, “Kendimi her şeyden sakınıp çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim” ifadeleriyle tüm korunma çabasına karşın, hastalığı kaptığını belirtti.

Yeniden test olduğunu anlatan oyuncu, negatif çıktığını ancak covid-19’un vücudunda hasar bıraktığını dile getirdi.

Oyuncu,”Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum” dedi.