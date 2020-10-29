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  • Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'un büyük özlemi: Burnumun direği sızlıyor...
29 Ekim 2020 Perşembe 12:19 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'un büyük özlemi: Burnumun direği sızlıyor...

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'un büyük özlemi: Burnumun direği sızlıyor...

Oyuncu Talat Bulut, kızına özlemini sosyal medya hesabından paylaştı. Yurtdışında okuyan kızıyla çekilmiş karesini paylaşan Talat Bulut, "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü.

Yasak Elma dizisinde sezondur Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut, son paylaşımıyla dikkat çekti. Komik videolarıyla bilinen oyuncu, bu sefer takipçilerini duygulandırdı.

"BİNDİN GİTTİN"

Bulut, kızı ile videosuna, "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü.

Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Talat Bulut'a yorum yağdı.

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