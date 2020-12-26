Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'tan Erdal Özyağcılar'a gönderme! 'Biz unuttuk onu'

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval gibi başarılı isimlerin rol aldığı Yasak Elma dizisinde Halit karkteri ile izleyici karşısına çıkan Talat Bulut, senaryo gereği 85. bölümde ölerek diziye veda etti. Halit karakterinin ardından Lila, Kaya ve Kerim'in de kadrodan ayrılması değişimin ayak sesleri oldu.



Talat Bulut'un diziden çıkmasının ardından usta oyuncu Erdal Özyağcılar Yasak Elma'nın 86'ıncı bölümünde Hasan Ali Kuyucu karakteri ile diziye dahil oldu. Erdal Özyağcılar, reytinglerinin yüksek gelmesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yapıp izleyenlere, emeği geçenlere teşekkür etmişti.

'REYTİNGİ GÖRÜP SAYFASINDA PAYLAŞMIŞ'

Muhabirler geçtiğimiz gün görüntülenen Talat Bulut'a Erdal Özyağcılar'ın sosyal medyada yaptığı teşekkür paylaşımı soruldu. Bulut, 'Hatta Erdal Özyağcılar, 86’da yükselen reytingi görüp sayfasında paylaşmış. Seyirciye teşekkür ediyor. Biz unuttuk onu. Yani hem ben, hem Barış Kılıç, hem Gökhan Alkan olarak unuttuk seyirciye teşekkür etmeyi. İyi ki Erdal Özyağcılar hatırlattı. Biz de seyirciye teşekkür edelim' sözleri ile göndermede bulundu.