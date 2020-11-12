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12 Kasım 2020 Perşembe 15:30 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut'a omuzlarda veda

Yasak Elma dizisinde başrol oynarken 4. sezonda fenomen yapıma veda etmeye hazırlanan oyuncu Talat Bulut'tan eğlenceli bir paylaşım geldi. Bulut, set ekibinin kendisini omuzlarda taşıyarak uğurladığı bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü...

Yasak Elma dizisinin Halit Argun'u Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda ediyor. Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölüyor.

OMUZLARDA TAŞINARAK VEDA ETTİ

Usta oyuncu Talat Bulut ise Yasak Elma'ya Instagram'dan paylaştığı eğlenceli bir videoyla veda etti. Sosyal medyada fenomen olan Afrikalı cenaze dansçılarının müziği eşliğinde, set ekibinin eller üzerinde taşıdığı Bulut, daha sonra hep birlikte dans etmeye başlıyor.

Ünlü oyuncunun "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü.

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