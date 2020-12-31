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  • Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut: Bir projeye sonradan dahil olmam
31 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut: Bir projeye sonradan dahil olmam

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut: Bir projeye sonradan dahil olmam
- RECEP ASLAN

‘Yasak Elma' dizisinden ayrılan Talat Bulut, sözleriyle Erdal Özyağcılar'ı hedef aldı.

‘Nöbetçi aktör değilim!’ çıkışıyla konuşulan Bulut, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek “Kapıda bekleyip de ‘Beni ne zaman çağırırlar’ diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Ben bir projeye ilk başta başlamak isterim daha sonradan dahil olmak istemem” dedi. Bulut’un sözleri, kendisinin ayrılmasıyla diziye dahil olan Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’ı hatırlattı. 

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