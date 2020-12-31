Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut: Bir projeye sonradan dahil olmam

‘Nöbetçi aktör değilim!’ çıkışıyla konuşulan Bulut, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek “Kapıda bekleyip de ‘Beni ne zaman çağırırlar’ diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Ben bir projeye ilk başta başlamak isterim daha sonradan dahil olmak istemem” dedi. Bulut’un sözleri, kendisinin ayrılmasıyla diziye dahil olan Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’ı hatırlattı.