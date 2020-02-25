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  3. Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın 1 milyon sevinci

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın 1 milyon sevinci

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın 1 milyon sevinci

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı. Sam, sevincini sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, kadrosunda yer aldığı dizinin setinden ya da verdiği bir röportaj sırasında çekilmiş fotoğraflarıyla sosyal medyasını süslemeye devam ediyor. Hayat verdiği Ender karakteriyle adeta fenomen olan Sam, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı.

Sevincini paylaştığı bir fotoğraf ile kutlayan oyuncu, fotoğrafa "Her birinize kalpten teşekkürlerimi gönderiyorum. 1 milyon olmuşuz! Artık kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız" notunu düştü.


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