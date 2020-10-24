Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ı şaşırtan evlilik haberi

Oyuncu Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi ve muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sam, dizilerdeki sahnelerle polemik tartışması olan, bir erkeğin iki kadını sevebilmesi hakkında, "Bu soruyu erkeklere sorun" cevabını verdi. Anne Leman Sam ise "Her şey oluyor bu hayatta" dedi.

Sam'a, Demet Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri de hatırlatıldı. Oyuncu, kiralık bir arabanın tekeri patladığında değiştirdiğini klasik arabalardan iyi anladığını belirtti.

Nesrin Cavadzade'nin evleneceği dedikodularına ise, "İlk defa sizden duyuyorum bilmiyorum haberim yok" dedi.