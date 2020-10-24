  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ı şaşırtan evlilik haberi
24 Ekim 2020 Cumartesi 09:27 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ı şaşırtan evlilik haberi

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ı şaşırtan evlilik haberi

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki gün annesi Leman Sam ile birlikte Cihangir'deydi. Sam, rol arkadaşı Nesrin Cavadzade hakkında çıkan evlilik haberlerine, "İlk defa sizden duyuyorum, haberim yok" dedi.

Oyuncu Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi ve muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sam, dizilerdeki sahnelerle polemik tartışması olan, bir erkeğin iki kadını sevebilmesi hakkında, "Bu soruyu erkeklere sorun" cevabını verdi. Anne Leman Sam ise "Her şey oluyor bu hayatta" dedi.

Sam'a, Demet Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri de hatırlatıldı. Oyuncu, kiralık bir arabanın tekeri patladığında değiştirdiğini klasik arabalardan iyi anladığını belirtti.

Nesrin Cavadzade'nin evleneceği dedikodularına ise, "İlk defa sizden duyuyorum bilmiyorum haberim yok" dedi.

<p>Vergi müfettişi olduğunu söylerek bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet almak isteyen şahıslar

İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti

ABD'de ölüleri gömmeden önce giydirip bu şekilde sergiliyorlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.