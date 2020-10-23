Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan dizi ayrılıklarına ilk yorum geldi!

Yasak Elma setinde yaşanan gelişmeler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşandığı, Şevval Sam’ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Oyuncuların da senaryoyu ellerine aldıktan sonra olacakları öğrendikleri açıklamadan anlaşıldı.

Daha önce Eda Ece, 85. bölüm senaryosunu okuduktan sonra çok şaşırdıklarını ve inanılmaz gelişmelerin olacağını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Ancak hiç kimse bu kadar büyük değişimler beklemiyordu! Halit Argun karakterinin ardından, diziye yeni giren Kerim karakterini oynayan Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı haberi geldi. Henüz şaşkınlık geçmemişken bu kez de Kaya’yı oynayan Gökhan Alkan’ın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü.

Bu 3 ismin ardından dizide Lila’yı oynayan Buse Buçe Kahraman ve Yiğit’i oynayan Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılacağı haberi gündeme geldi.

Konuyla ilgili ilk açıklama, Şevval Sam’dan geldi. tv100 sitesinde yayınlanan habere göre Şevval Sam “Biz de son anda öğrendik” yorumunu yaptı. Sam, “Ayrılık kararlarına yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimiz veriyor. Biz de son anda öğrendik” dedi.