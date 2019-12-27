Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde boy gösteren oyuncu Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşamayı sevmeyen ve şimdiye kadar herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM!

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.