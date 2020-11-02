Yasak Elma'nın Elif'i Cansu Melis korona çıktı, rolü Burcu Kıratlı kaptı!

Geçtiğimiz sezonlarda Yasak Elma dizisinde de Elif karakteriyle rol alan Cansu Melis Karakuş, 7 Melek dizisinin başrolünde yer alacaktı. Ancak test sonucu pozitif çıkan oyuncunun yerine bir başka oyuncu arayışına girildi. Sonunda Burcu Kıratlı’da karar kılındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği habere göre, Cansu Melis Karakuş’un koronavirüs pozitif olmasının ardından tedavisine başlandığı belirtilmekte.

Murat Onbul’un yönetmenliğini yapacağı 7 Melek filminde 7 kadın özel harekat polisinin 15 Temmuz gecesi neler yaşadığının anlatılacağı film, gerçek hayat hikayesinden alınmakta.

Nurgül Bayram ve Ahmet Karadoğaz’ın senaryosunu yazdığı film, Ankara’da Gölbaşı’nda çekilecek. Burcu Kıratlı ile birlikte filmde Öznur Serçeler, Pelin Uluksar, Tuğba Melis Türk, Elif Buse Doğan, Yasemin Öztürk ve Ferdal Işıl rol alacak.