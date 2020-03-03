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  3. Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti

Yasak Elma dizisi dün akşam 71. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Şahika, evlendiği Nadir'i zehirleyerek öldürdü. 72. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma dizisi, 71. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Heyecanın dorukta olduğu dizide Nadir'le sürpriz bir şekilde evlenen Şahika, korkunç planını devreye soktu. Şahika, Nadir'i içkisine zehir koyarak öldürdü.

Finalde ise Şahika hiçbir şey olmamış gibi, Nadir'in cenazesine gelerek gözyaşı döktü. Böylece ünlü oyuncu Hakan Karahan, dizinin kadrosundan ayrılmış oldu.

Dizinin sona ermesinin ardından 72. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte o fragman...

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti


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