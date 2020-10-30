Yasak Elma'dan peş peşe ayrılık haberleri gelmişti... Dizinin hayranlarını sevindiren gelişme!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'daki yaprak dökümü herkesi şoke etti. Dizinin 85. bölümünde, Yasak Elma'nın kilit karakterlerinden Talat Bulut'un oynadığı Halit Argun'un ölerek diziden ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Daha bu haberin şaşkınlığı geçmeden peş peşe gelen ayrılık haberleri ise izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Halit Argun karakterinin ardından, diziye yeni giren Kerim karakterini oynayan Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı haberi geldi. Henüz şaşkınlık geçmemişken bu kez de Kaya’yı oynayan Barış Kılıç’ın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü.

Bu 3 ismin ardından dizide Lila’yı oynayan Buse Buçe Kahraman ve Yiğit’i oynayan Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılacağı haberi gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ GELDİ

Peş peşe gelen ayrılık haberlerinin ardından hayranların içini ferahlatan yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Ekranların usta isimlerinden Erdal Özyağcılar'ın, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.