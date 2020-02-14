Yasak Elma'da peş peşe flaş ayrılıklar! O yıldız isim de diziye veda ediyor

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık daha yaşanacağı öğrenildi. Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay'ın 70. bölümde Yasak Elma dizisine veda edeceğinin ortaya çıkmasının ardından, flaş bir ismin daha kadroya veda edeceği belirtildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.