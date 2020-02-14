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  3. Yasak Elma'da peş peşe flaş ayrılıklar! O yıldız isim de diziye veda ediyor

Yasak Elma'da peş peşe flaş ayrılıklar! O yıldız isim de diziye veda ediyor

Yasak Elma'da peş peşe flaş ayrılıklar! O yıldız isim de diziye veda ediyor

Yasak Elma dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Nadir Kılıç karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın, 71. bölümde projeye veda edeceği öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık daha yaşanacağı öğrenildi. Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay'ın 70. bölümde Yasak Elma dizisine veda edeceğinin ortaya çıkmasının ardından, flaş bir ismin daha kadroya veda edeceği belirtildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.


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