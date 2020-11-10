Yasak Elma'da Halit'in ölümüne kim sebep oldu?

Halit’in vedası, evde anlaşamadığı 3 kadın ile mücadelesi sırasında merdivenden aşağıya düşerek gerçekleşiyor. Halit, ölüyor. Anlaşılan onun ölümünden suçlanacak olan Ender, Şahika ve Yıldız birlikte hapse girecekler. Tabii ki neler olacağını net değil ama izleyicilerin fragmandan çıkardıkları sonuç bu…

Ender, Şahika ve Yıldız karakterleri artık bu yükü birlikte taşıyacaklar. Senaryo bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Diziye yeni katılacak karakterlerle birlikte 85. bölümden sonra hikayede büyük değişiklikler olacak.

Ayrılacak olan diğer karakterlerin de nasıl veda edeceği büyük bir heyecanla bekleniyor. Gökhan Alkan’ın Kerim karakteri ile vedasının da 85. bölümde gerçekleşeceğine yönelik bir beklenti mevcut.





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