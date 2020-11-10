10 Kasım 2020 Salı 10:20 | Son Güncelleme:
Yasak Elma'da Halit'in ölümüne kim sebep oldu?
Yasak Elma dizisinin 4. bölümü öncesinde yayınlanan fragmanlarda Ender, Şahika ve Yıldız'ın hapse düştükleri görülüyordu. Bunun nedeni tüm izleyenler tarafından merak konusu olmuştu. Şimdi bu detay ortaya çıktı. Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri diziye veda ediyor.
Halit’in vedası, evde anlaşamadığı 3 kadın ile mücadelesi sırasında merdivenden aşağıya düşerek gerçekleşiyor. Halit, ölüyor. Anlaşılan onun ölümünden suçlanacak olan Ender, Şahika ve Yıldız birlikte hapse girecekler. Tabii ki neler olacağını net değil ama izleyicilerin fragmandan çıkardıkları sonuç bu…
Ender, Şahika ve Yıldız karakterleri artık bu yükü birlikte taşıyacaklar. Senaryo bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Diziye yeni katılacak karakterlerle birlikte 85. bölümden sonra hikayede büyük değişiklikler olacak.
Ayrılacak olan diğer karakterlerin de nasıl veda edeceği büyük bir heyecanla bekleniyor. Gökhan Alkan’ın Kerim karakteri ile vedasının da 85. bölümde gerçekleşeceğine yönelik bir beklenti mevcut.