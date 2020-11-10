Çukur'a büyük reyting tokadı, büyük düşüş yaşadı! Yasak Elma zirvede
Pazartesi akşamları diziler arası reyting yarışları çok çetin geçiyor… TRT1 ekranında büyük bir ilgi ile izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin totalde izleyici kaybetmeye başladığı artık netleşti. Çukur bu sefer büyük reyting tokadını Yasak Elma'dan yedi.
Çukur reyting listelerinde istediği yeri alamıyor. Dizinin reytinglerinde büyük düşüş yaşandı. Dün akşam günün en çok izlenen ilk 3 yapımı; Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı oldu.
9 Kasım 2020 reyting sonuçlarına baktığımızda total puan türünde Yasak Elma birinci, Uyanış Büyük Selçuklu ikinci, Çukur dördüncü ve Sefirin Kızı beşinci sırada yer aldı.
AB ve ABC puan türünde ise Uyanış Büyük Selçuklu birinci, Yasak Elma dördüncü, Sefirin Kızı beşinci ve Çukur ise altıncı sırada yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
YASAK ELMA FOX
UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
CUKUR SHOW TV
SEFIRIN KIZI STAR TV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
ESRA EROL'DA ATV
SHOW ANA HABER SHOW TV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
YASAK ELMA (OZET) FOX
AB İLK 10 PROGRAM
UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
MASTERCHEF TURKIYE TV8
YASAK ELMA FOX
SEFIRIN KIZI STAR TV
CUKUR SHOW TV
UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
YASAK ELMA (OZET) FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
ESRA EROL'DA ATV
ABC İLK 10 PROGRAM
UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
MASTERCHEF TURKIYE TV8
YASAK ELMA FOX
SEFIRIN KIZI STAR TV
CUKUR SHOW TV
YASAK ELMA (OZET) FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
SHOW ANA HABER SHOW TV