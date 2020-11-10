  • $8,2796
  • 9,793
  • 502.445
  • 1230.81
  • Haberler
  • Magazin
  • Çukur'a büyük reyting tokadı, büyük düşüş yaşadı! Yasak Elma zirvede
10 Kasım 2020 Salı 10:19 | Son Güncelleme:

Çukur'a büyük reyting tokadı, büyük düşüş yaşadı! Yasak Elma zirvede

Çukur'a büyük reyting tokadı, büyük düşüş yaşadı! Yasak Elma zirvede

Pazartesi akşamları diziler arası reyting yarışları çok çetin geçiyor… TRT1 ekranında büyük bir ilgi ile izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin totalde izleyici kaybetmeye başladığı artık netleşti. Çukur bu sefer büyük reyting tokadını Yasak Elma'dan yedi.

Çukur reyting listelerinde istediği yeri alamıyor. Dizinin reytinglerinde büyük düşüş yaşandı. Dün akşam günün en çok izlenen ilk 3 yapımı; Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı oldu.

9 Kasım 2020 reyting sonuçlarına baktığımızda total puan türünde Yasak Elma birinci, Uyanış Büyük Selçuklu ikinci, Çukur dördüncü ve Sefirin Kızı beşinci sırada yer aldı.

AB ve ABC puan türünde ise Uyanış Büyük Selçuklu birinci, Yasak Elma dördüncü, Sefirin Kızı beşinci ve Çukur ise altıncı sırada yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

YASAK ELMA FOX

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

CUKUR SHOW TV

SEFIRIN KIZI STAR TV

MASTERCHEF TURKIYE TV8

ESRA EROL'DA ATV

SHOW ANA HABER SHOW TV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MASTERCHEF TURKIYE TV8

YASAK ELMA FOX

SEFIRIN KIZI STAR TV

CUKUR SHOW TV

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

YASAK ELMA (OZET) FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL'DA ATV

ABC İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MASTERCHEF TURKIYE TV8

YASAK ELMA FOX

SEFIRIN KIZI STAR TV

CUKUR SHOW TV

YASAK ELMA (OZET) FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

SHOW ANA HABER SHOW TV

Peki cephe hattında son durum ne? Azerbaycan ordusunun morali nasıl? Detayları İHA Muhabiri Aykut Zo

Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu! Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.