Çukur'a büyük reyting tokadı, büyük düşüş yaşadı! Yasak Elma zirvede

Çukur reyting listelerinde istediği yeri alamıyor. Dizinin reytinglerinde büyük düşüş yaşandı. Dün akşam günün en çok izlenen ilk 3 yapımı; Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı oldu.

9 Kasım 2020 reyting sonuçlarına baktığımızda total puan türünde Yasak Elma birinci, Uyanış Büyük Selçuklu ikinci, Çukur dördüncü ve Sefirin Kızı beşinci sırada yer aldı.

AB ve ABC puan türünde ise Uyanış Büyük Selçuklu birinci, Yasak Elma dördüncü, Sefirin Kızı beşinci ve Çukur ise altıncı sırada yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

YASAK ELMA FOX

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

CUKUR SHOW TV

SEFIRIN KIZI STAR TV

MASTERCHEF TURKIYE TV8

ESRA EROL'DA ATV

SHOW ANA HABER SHOW TV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MASTERCHEF TURKIYE TV8

YASAK ELMA FOX

SEFIRIN KIZI STAR TV

CUKUR SHOW TV

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

YASAK ELMA (OZET) FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL'DA ATV

ABC İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MASTERCHEF TURKIYE TV8

YASAK ELMA FOX

SEFIRIN KIZI STAR TV

CUKUR SHOW TV

YASAK ELMA (OZET) FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

SHOW ANA HABER SHOW TV