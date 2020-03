Yasak Elma'da Eda Ece'den sonra Nesrin Cavadzade de isyan etti: Tehlikedeyiz, durdurun!

Fox TV ekranında izleyicilerle buluşan Yasak Elma dizisi, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, başarılı performansıyla ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak dizide Eda Ece'nin isyanının ardından Cavadzade'den de bir çağrı geldi. Oyuncu, setlere ara verilmesi gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı.

'SETLERİ DURDURUN'

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle."