Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma'da aşk üçgeni ve düğün sevinci bir arada yaşanacak. Yasak Elam dizisinin 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Lila karakteri ile Doğaç Yıldız’ın hayat verdiği Yiğit karakterinin mutluluk tablosu Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde ekranlara gelecek. Şahika, yeğenine ev hediye ederek herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Kaya, Ender’den hisseleri geri vermesini isterken, Şahika’nın ise büyük bir oyun hazırlığı var. Ama son sözü Ender söyleyecek gibi görünüyor.

21 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 77. bölümünde olayların iyice iç içe geçtiği sahnelere tanık olacağız. Kerim’in Şahika mı yoksa Yıldız ile mi aşk yaşayacağı da merak ediliyor.



