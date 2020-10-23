Fox Tv'nin ilgi ile izlenen dizisi Yasak Elma’da 5 kişi birden diziden ayrılıyor. Gökhan Alkan’ın oynadığı Kerim karakterinin de Halit Argun ile birlikte diziden çıkacağı öğrenilmişti. Daha sonra Barış Kılıç’ın da diziden ayrılacağı ile ilgili kulis bilgileri herkesi şoke etti.

Dizinin erkek karakterlerinin birer birer çıkması, izleyenleri şaşırtırken Lila karakterinin de dizide artık olmayacağı şeklinde medyaya bilgiler yer aldı. Lila’yı oynayan Buçe Buse Kahraman ile birlikte partneri Yiğit’i oynayan Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılan son isim olduğu şeklinde bilgiler dolaşmakta.

Med Yapım imzalı dizideki bu ayrılıklar, herkesi şaşkına çevirirken dizide kadınların ağırlıklı olduğu grubun kaldığı görülüyor. Anlaşılan o ki Yasak Elma dizisi yeni sezonda Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsünün entrikalarıyla devam edecek.