Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayında! Yasak Elma yeni sezon tarihi ne zaman, bu akşam var mı?

Yasak Elma izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. “Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu yayınlanan fragman ile yanıt buldu. Dizi 8 Eylül’de yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizinin oyuncuları arasında . “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca katılıyor. Casablanca “Leyla” karakterine hayat verecek.

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma 9 Eylül tarihinde yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye başlayacak.

YENİ SEZONDA YENİ OYUNCU!

İlk iki sezonuyla ekrana damgasını vuran, FOX’un sevilen dizisi “Yasak Elma”, Eylül’de 3. ve iddialı sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.