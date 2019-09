Yasak Elma yeni sezon fragmanı izleyici karşısında! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonu 9 Eylül itibari ile başlıyor. Fragmandan yeni sezonun yine çok heyecanlı olacağı görülüyor. Şahika’nın, “Yarın sana bir damla vereceğim. Onu her sabah Erim’in suyuna damlatacaksın.” sözleri ise fragmana damga vurdu. Diziye yeni bir isim dahil oluyor. “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma 9 Eylül tarihinde yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye başlayacak.

YENİ SEZONDA YENİ OYUNCU!

İlk iki sezonuyla ekrana damgasını vuran, FOX’un sevilen dizisi “Yasak Elma”, Eylül’de 3. ve iddialı sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.