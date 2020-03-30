Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma 75. bölüm bu akşam var mı?

Yasak Elma corona virüs tedbirleri kapsamında dizi çekimlerine ara verdiğini açıklamıştı. 23 Mart’ta izleyiciyle buluşması beklenen Yasak Elma yeni bölüm yapımcının kararıyla yayınlanmadı. Dizinin hayranları ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Yasak Elma 75. bölüm bu akşam var mı? Detaylar haberimizde…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma, korona virüs salgını nedeniyle çekimlere 1 hafta ara verme kararı aldı. Dizi oyuncuları çekimlerin durdurulması için talepte bulunmuşlardı. 1 haftalık ara verme kararının uzayıp uzamayacağı ise henüz netleşmedi.

YASAK ELMA 74. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

30 MART PAZARTESİ YASAK ELMA VAR MI?

Bu akşam (30 Mart) dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Yasak Elma FOX TV ekranlarında saat 20.00’de tekrar bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir bilgi edinilmesi durumunda ise haberimiz içerisine eklenecektir.