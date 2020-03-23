Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma 23 Mart yeni bölüm var mı? Yasak Elma yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz günlerde corona virüs önlemleri kapsamında dizi setleri çekimlere ara verme kararı almaya başladı. Yasak Elma oyuncuları Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin de "Setleri durdurun" çağrısı sonuç verdi. 23 Mart Pazartesi yeni bölümün olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ara ne kadar sürecek, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma, korona virüs salgını nedeniyle çekimlere 1 hafta ara verme kararı aldı. Dizi oyuncuları çekimlerin durdurulması için talepte bulunmuşlardı. Yapımcı ise şimdilik 1 haftalık bir arayı uygun gördü.

YASAK ELMA 74. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YASAK ELMA BU HAFTA YENİ BÖLÜM VAR MI?

Bu hafta (23 Mart) dizinin yeni bölümü yayınlanacak.

1 haftalık aranın ardından ise güncel bir gelişme olması durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.