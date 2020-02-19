Yasak Elma yeni bölüm fragmanı Halit her şeyi kaybetti! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 70. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma izleyicileri son bölümün ardından heyecanla yeni bölüm beklemeye başladılar. Son bölüme Yıldız’ın doğum günü damga vurmuştu. Diziye konuk olan Zeynep Bastık’ta izleyicilerin beğenisini kazandı. Halit Can’ın Leyla’yı gölgede bırakması ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINDA!

Yasak Elma yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Halit’in her şeyi kaybettiği görülüyor. Fragmanda “Vergi borcunun tamamını ödeyemeyeceğiz. Maalesef Halit Bey, yalı, diğer evler… Kaybettik.” cümlesi yankılanıyor.

Lila, “Haberlerde babamdan bahsediyor herkes, imparatorun çöküşü diye.” diyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, Leyla’nın hamile olmasına çok şaşırdı. Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışırken, Halit Can’ın gölgesinde kaldı.

Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaptı ve bunun için Ender’den yardım istedi. Nadir’in Yıldız için düzenlediği doğum gününe Halit çok sinirlendi.

Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep oldu. Yıldız, Nadir’in evlilik teklifini kabul ettiğini söyledi.